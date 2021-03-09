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Epic Games приобрела компанию-разработчика ПО для фотограмметрии

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Epic Games продолжает расширяться, но на сей раз не за счёт сторонней студии-разработчика игр, а благодаря приобретению Capturing Reality — компании-производителя программного обеспечения для фотограмметрии. Данная технология позволяет воссоздавать трёхмерные модели по фотоснимкам объектов и сканированию местности и последнее время всё чаще применяется в играх, в которых, например, важно соблюсти достоверность того или иного окружения.

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Capturing Reality разработала инструмент RealityCapture, но неограниченное использование данного ПО стоило баснословных денег, которыми небольшие коллективы разработчиков игр попросту не обладают. Благодаря сделке с Epic Games стоимость данного софта удастся снизить в несколько раз для всех текущих и будущих клиентов.

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Epic Games планирует внедрить технологию в экосистему движка Unreal Engine, но в целом структура работы Capturing Reality останется прежней: компания продолжит сотрудничать со своими клиентами, в том числе теми, кто используют другие игровые движки.

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