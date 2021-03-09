В Сети появились скриншоты локаций, героя и оружия из Atomic Heart про альтернативный СССР
Atomic Heart сейчас является чуть ли не главным и наиболее ожидаемым проектом отечественного игропрома, поэтому не приходится удивляться тому факту, что информационные поводы по игре привлекают к себе массу внимания. Сегодня авторы проекта из московской студии Mundfish косвенно подарили возможность всем игровым изданиям написать заметку про своё творение. Дело в том, что в Сеть утекла целая пачка скриншотов, на которых можно разглядеть игровые локации, виды оружия, а также, по всей видимости, главного героя.
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Напомним, что действие Atomic Heart разворачивается в альтернативной вселенной, в которой СССР не прекратил своё существование, а сохранился и, более того, пошёл по пути ускоренного технологического развития, разработав роботов, супертехнологии, самые смертоносные виды оружия и прочие прелести-прерогативы писателей-фантастов.
К сожалению, даже приблизительные сроки выхода Atomic Heart пока остаются неизвестными, но надеемся, что эта несправедливость будет решена в максимально сжатые сроки.
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