Ubisoft решила сегодня выпустить обновление с сетевым режимом для консольных версий Watch Dogs Legion
У Ubisoft семь пятниц на неделе: несколько дней назад компания уточняла, что выход обновления Watch Dogs Legion, главной темой которого станет сетевой режим, откладывается до 23 марта на консолях и на неопределённый срок — на PC. Что ж, видимо, обнаруженные недоработки удалось ликвидировать в сжатые сроки, потому что несколько минут назад компания известила сообщество о сегодняшнем релизе режима на консолях.
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В сетевом режиме Watch Dogs Legion будет доступно несколько подрежимов: совместное прохождение заданий вместе с товарищем, режим тактических операций, а также аренное сражение управляемых игроками роботов-пауков. Иными словами, всё на большого ценителя. Сопутствующий видеоролик к запуску режима прилагается.
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PC-игрокам же придётся ждать; как долго, не уточняется. Напомним, что в PC-версии сетевого режима Watch Dogs Legion была обнаружена фатальная ошибка, уложить исправление которой в адекватные сроки, по всей видимости, невозможно.
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