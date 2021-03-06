Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Ubisoft в очередной раз отложила запуск сетевого режима для Watch Dogs Legion

Глядишь, к похоронам игры запустят.
+
RTX 3060 - цены пошли вниз
Цены на видеокарты пошли круто вниз
Еще одна топ видяха с мегаскидкой
RTX 3060 Gigabyte Gaming в продаже
<b>MSI RTX 3060</b> в Ситилинке

С мультиплеерным режимом для Watch Dogs Legion у Ubisoft что-то совсем не клеится: он должен был появиться вскоре после и без того позднего релиза проекта, затем был отложен до девятого марта, и вот, несколько часов назад разработчики оповестили сообщество об очередной задержке.

реклама

анонсы и реклама
3060 дешевле всего в Ситилинке
Много <b>MSI RTX 3060</b> в продаже
Матплаты Z590 из первых рук по очень хорошим ценам
RTX 3070 дешевле всего в Compeo.ru
<b>Лучший сервер GTA 5 - реальные авто, фракции, банды, никаких ботов</b>
3060 Gigabyte Vision в Ситилинке
RTX 3060 12Gb в XPERT.RU - успей успеть :)
-20% на почти игровой комп - в наше время бывает и такое
<b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25%
30% скидка на 75" 4K Samsung - слив задешево в Ситилинке
RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам
75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики
Много RTX 3090 в XPERT.RU

Как поясняет Ubisoft, в PC-версии мультиплеера Watch Dogs Legion была обнаружена фатальная ошибка, приводящая к «вылетам» у игроков с определёнными графическими процессорами. Команда разработчиков трудится над решением проблемы, но к девятому марта успеть никак не получится, поэтому PC-версия появится позже. Новую дату запуска нам огласят как только это станет возможно.

Похожая ситуация сложилась и с консольными версиями: из-за вылетов запуск мультиплеерного режима на платформах PlayStation, Xbox и Stadia было решено отложить до 23 марта.

реклама

Разработчики надеются на терпение и понимание игроков, ведь, в конечном счёте, авторы игры заботятся именно о них.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

ubisoft watch dogs legion
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Ubisoft в очередной раз отложила запуск сетевого режима для Watch Dogs Legion
+
Титулованные разработчики из Bungie, Blizzard, Riot Games и Valve открыли новую студию и принялись делать первую игру
7
В разработке у авторов Alan Wake и Control находится сразу пять новых игр
2
В игры серии The Division сыграли более сорока миллионов человек
1
DiRT 5 и NBA 2K21 стали временно бесплатными в Steam
3
Для Euro Truck Simulator 2 анонсировано полностью посвящённое России дополнение
5

Интересные материалы

Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: февраль 2021
26 февраля 2021 47
Обзор и тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3060
25 февраля 2021 144
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Ti VS GeForce GTX 1070
3 марта 2021 30
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: февраль 2021
24 февраля 2021 35
Деньги вперед: главные игры марта 2021 года
2 марта 2021 33
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Bionic
1 марта 2021 33

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Краткая история моих видеокарт: от 8600 GT до GTX 1070
138
Обзор игровой мыши ASUS ROG Keris Wireless
2
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Ryzen 3 3100 в связке с видеокартой Radeon RX 5700 XT
8
Ноутбук станет основой рабочего места, для системных блоков в будущем нет места
39
Обзор видеокарты Palit GeForce RTX 3060 Ti Dual OC
14

Сейчас обсуждают

Мавлет Компотов
12:08
Бывай, всегда думай, когда тебе что то приказывают, ты же не машыны
Японский суперкомпьютер помог опровергнуть целесообразность ношения двух масок
Boris_leo
12:07
А слюна то тут причём??
Японский суперкомпьютер помог опровергнуть целесообразность ношения двух масок
Batareykin
12:07
https://www.youtube.com/watch?v=uHGAU4QIgic прейди в описание и ниже комменты от автора загрузчика. Он только немного изменил код предыдущего програмиста и втиснул весь код в dll библиотеку
Глава Take-Two считает, что геймеры готовы платить за игры по $70
Мавлет Компотов
12:06
Видел человека, один в машине едет и в маске, ты не из их числа? Или тебя твоё начальство обязал носить маску? Нельзя быть таким покорным
Японский суперкомпьютер помог опровергнуть целесообразность ношения двух масок
Александр Богданов
12:02
В том,что и другому человеку не чихать на меня.Теперь иди гуляй интернет профессор пустозвон,все,что нужно я тебе объяснил,вижу,что тебе просто побалаболить не с кем,школота
Японский суперкомпьютер помог опровергнуть целесообразность ношения двух масок
Александр Богданов
12:01
В том что не чихаю на них,сынок
Японский суперкомпьютер помог опровергнуть целесообразность ношения двух масок
Алиса Егорова
11:59
Могут и гопнуть. Любой бомж захочет вынести няшную фермочку на 10+ видеокарт.
Новая GeForce RTX 3050 Ti может оказаться неэффективна в майнинге, получив 4Гб памяти и шину 128-бит
Мавлет Компотов
11:58
Почему ты считаешь уважение по отношению к окружающим, если человек носит маску?
Японский суперкомпьютер помог опровергнуть целесообразность ношения двух масок
RadeoForce
11:57
нет, лучше купить инвидию, а потом за полгода до выхода навой линейки слить ее, чтобы не упала в цене. А потом переждать полгода-год "дефицита". И продавать надо, чтобы, не упала в цене и карета не об...
Схватка рекордсменов: Vega 64 OC vs Radeon VII OC в 4К
Мавлет Компотов
11:57
А в чем заключается уважение, если ты носишь маску?
Японский суперкомпьютер помог опровергнуть целесообразность ношения двух масок
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем