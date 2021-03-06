С мультиплеерным режимом для Watch Dogs Legion у Ubisoft что-то совсем не клеится: он должен был появиться вскоре после и без того позднего релиза проекта, затем был отложен до девятого марта, и вот, несколько часов назад разработчики оповестили сообщество об очередной задержке.

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Как поясняет Ubisoft, в PC-версии мультиплеера Watch Dogs Legion была обнаружена фатальная ошибка, приводящая к «вылетам» у игроков с определёнными графическими процессорами. Команда разработчиков трудится над решением проблемы, но к девятому марта успеть никак не получится, поэтому PC-версия появится позже. Новую дату запуска нам огласят как только это станет возможно.

Похожая ситуация сложилась и с консольными версиями: из-за вылетов запуск мультиплеерного режима на платформах PlayStation, Xbox и Stadia было решено отложить до 23 марта.

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Разработчики надеются на терпение и понимание игроков, ведь, в конечном счёте, авторы игры заботятся именно о них.