Энтузиасты собираются выпустить учебник по Dota 2
Группа креативно настроенных фанатов и мододелов задумала каталогизировать и систематизировать все данные по Dota 2. Специально для этих целей они планируют выпустить учебник по игре, собирая у таких же фанатов деньги. Весь проект должен быть завершён к концу нынешнего месяца.
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На краудфандинговой платформе IndieGoGo проект учебника уже собрал более 26 тысяч долларов при минимально необходимых 10 тысячах. Сжатые сроки сбора средств также обусловлены тем фактом, что на сервисе Netflix вскоре должна состояться премьера аниме по данной игре. Расчёт составителей учебника очень прост: после просмотра сериала зритель захочет ознакомиться с материалами, связанные с Dota 2.
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Авторы обещают, что в учебнике будет содержаться только самая актуальная информация по проекту, без лишней отсебятины.
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