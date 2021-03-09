Хотя климатическая зима в центральной части России ещё не стремится уступать весне свои позиции, празднование Масленицы никто не отменял, и по такому поводу в Steam при содействии META Publishing стартовала распродажа игр от разработчиков из Восточной Европы, а также России и СНГ.

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Благодаря данной распродаже, например, можно будет с огромными скидками урвать такие замечательные проекты, как «Партизаны 1941», «Смерть Шпионам», «Братья Пилоты», игры серии King’s Bounty, Men of War и многие другие.

Распродажа продлится до 14 марта. По задумке META Publishing, данная распродажа также параллельно играет роль фестиваля, благодаря которому игровое сообщество сможет ознакомиться со славянскими праздниками и традициями. Да и название «Блинная неделя» распродаже дано не просто так: в самом низу соответствующей страницы для всех желающих размещён рецепт приготовления этих круглых аппетитных лакомств.