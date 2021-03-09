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В Steam стартовала приуроченная к Масленице распродажа игр от восточноевропейских разработчиков

А ещё написали рецепт приготовления блинов для несведущих.
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Хотя климатическая зима в центральной части России ещё не стремится уступать весне свои позиции, празднование Масленицы никто не отменял, и по такому поводу в Steam при содействии META Publishing стартовала распродажа игр от разработчиков из Восточной Европы, а также России и СНГ.

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Благодаря данной распродаже, например, можно будет с огромными скидками урвать такие замечательные проекты, как «Партизаны 1941», «Смерть Шпионам», «Братья Пилоты», игры серии King’s Bounty, Men of War и многие другие.

Распродажа продлится до 14 марта. По задумке META Publishing, данная распродажа также параллельно играет роль фестиваля, благодаря которому игровое сообщество сможет ознакомиться со славянскими праздниками и традициями. Да и название «Блинная неделя» распродаже дано не просто так: в самом низу соответствующей страницы для всех желающих размещён рецепт приготовления этих круглых аппетитных лакомств.

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Ultimauser
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warmuza
16:26
Зачем, ради чего? Мне всё равно, веришь ты или нет. Пруфов точно не будет, хотя бы потому, что стая диванных экспертов набросится обсуждать мои неудачные заходы и минуса.
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Alexdj
16:26
а почему у него... 3 мышки?
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Ultimauser
16:25
Пруфы будут, спекулянт ты наш? Все чеки транзакций за последний год хотя бы, и без фш желательно) А то тут один пытался свои навыки редактирования скриншотов показать, жаль обосрался в процессе)
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Cyborg39rus
16:25
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