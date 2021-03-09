По слухам, в этот четверг Microsoft проведёт посвящённую покупке ZeniMax Media презентацию
Переход ZeniMax Online и всех её внутренних студий под крыло Microsoft — уже почти завершённое дело: американские и европейские регуляторы и комиссии одобрили сделку, так что теперь дело осталось за формальностями. И, как передаёт издание VentureBeat, ссылаясь на знакомые с планами компании источники, одна из таких формальностей — специальная презентация, на которой рэдмондцы расскажут о совместном будущем с ZeniMax — будет проведена уже в этот четверг, 11 марта.
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Как передаёт VentureBeat, в основном презентация будет касаться пользователей подписки Xbox Game Pass: некоторые игры от Bethesda появятся на её просторах, также Microsoft напомнит о том, что все будущие проекты от ZeniMax автоматически будут попадать в подписку.
А вот о новых проектах от ZeniMax, судя по предоставленной VentureBeat информации, на мероприятии не расскажут. Как уточняет издание, данные новости компании приберегут на летние пресс-конференции Bethesda и Xbox, которые, несмотря на слияние компаний, пройдут по отдельности. Журналисты считают, что именно летом нам наконец-то расскажут что-нибудь новое об амбициозной космической ролевой игре Starfield. Не исключено, что обмолвятся и о The Elder Scrolls VI, хотя перспектива релиза последней пока ещё неприлично отдалённая.
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