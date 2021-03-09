Обновлено: Не прошло и часа с момента публикации данной заметки, как Steam-страница этого популярнейшего сетевого боевика вернулась в строй. Так что любители пострелять по террористам и пообезвреживать бомбы могут вздохнуть спокойно.

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Оригинал: В Steam порой происходят странные и необъяснимые вещи: то подозрительная активность намекнёт на скорый анонс масштабного дополнения или обновления к игре, то отдельные проекты вовсе исчезнут с его «полок». Последнее несколько часов назад произошло с одним из самых популярных проектов в Steam — многопользовательским шутером Counter-Strike Globa Offensive.

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На момент публикации этой заметки при попытке захода на страничку CSGO магазин встречает нас надписью «Во время обработки вашего запроса произошла ошибка: Данный товар недоступен в вашем регионе».

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Скорее всего, произошла пусть и серьёзная, но всё же ошибка: судя по «логам» портала SteamDB, удалена именно главная страница Counter-Strike Global Offensive: подразделы, страница обсуждений и прочие элементы остались. Надеемся, последствия халатности будут исправлены в максимально сжатые сроки.