Steam-страница Counter-Strike Global Offensive вернулась в строй
Обновлено: Не прошло и часа с момента публикации данной заметки, как Steam-страница этого популярнейшего сетевого боевика вернулась в строй. Так что любители пострелять по террористам и пообезвреживать бомбы могут вздохнуть спокойно.
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Оригинал: В Steam порой происходят странные и необъяснимые вещи: то подозрительная активность намекнёт на скорый анонс масштабного дополнения или обновления к игре, то отдельные проекты вовсе исчезнут с его «полок». Последнее несколько часов назад произошло с одним из самых популярных проектов в Steam — многопользовательским шутером Counter-Strike Globa Offensive.
На момент публикации этой заметки при попытке захода на страничку CSGO магазин встречает нас надписью «Во время обработки вашего запроса произошла ошибка: Данный товар недоступен в вашем регионе».
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Скорее всего, произошла пусть и серьёзная, но всё же ошибка: судя по «логам» портала SteamDB, удалена именно главная страница Counter-Strike Global Offensive: подразделы, страница обсуждений и прочие элементы остались. Надеемся, последствия халатности будут исправлены в максимально сжатые сроки.
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