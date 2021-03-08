Создатели неудачного шутера Disintegration объявили о закрытии своей студии
Боевик Disintegration с самого начала звёзд с неба не хватал: посредственная сюжетная кампания, непривлекательный сетевой режим, который был настолько непопулярным, что держать игровые серверы разработчикам оказалось невыгодно, последующее отключение «онлайна». Оправиться от столь серьёзной неудачи небольшим коллективам зачастую попросту невозможно, вот студия V1 Interactive буквально несколько минут назад и объявила о своём закрытии.
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Напомним, что V1 Interactive создана бывшим креативным директором студии Bungie Маркусом Лето. Просуществовать коллективу посчастливилось всего пять лет. К сожалению, никаких других проектов, которые могли бы «прокормить» V1, у студии нет, что, безусловно, также сыграло значительную роль в принятии решения о закрытии компании.
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