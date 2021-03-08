Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Создатели неудачного шутера Disintegration объявили о закрытии своей студии

Закономерный и справедливый итог.
1
RTX 3060 - цены пошли вниз
Цены на видеокарты пошли круто вниз
Еще одна топ видяха с мегаскидкой
RTX 3060 Gigabyte Gaming в продаже
<b>MSI RTX 3060</b> в Ситилинке

Боевик Disintegration с самого начала звёзд с неба не хватал: посредственная сюжетная кампания, непривлекательный сетевой режим, который был настолько непопулярным, что держать игровые серверы разработчикам оказалось невыгодно, последующее отключение «онлайна». Оправиться от столь серьёзной неудачи небольшим коллективам зачастую попросту невозможно, вот студия V1 Interactive буквально несколько минут назад и объявила о своём закрытии.

реклама

анонсы и реклама
3060 дешевле всего в Ситилинке
Много <b>MSI RTX 3060</b> в продаже
Матплаты Z590 из первых рук по очень хорошим ценам
RTX 3070 дешевле всего в Compeo.ru
<b>Лучший сервер GTA 5 - реальные авто, фракции, банды, никаких ботов</b>
3060 Gigabyte Vision в Ситилинке
RTX 3060 12Gb в XPERT.RU - успей успеть :)
-20% на почти игровой комп - в наше время бывает и такое
<b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25%
30% скидка на 75" 4K Samsung - слив задешево в Ситилинке
RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам
75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики
Много RTX 3090 в XPERT.RU

Напомним, что V1 Interactive создана бывшим креативным директором студии Bungie Маркусом Лето. Просуществовать коллективу посчастливилось всего пять лет. К сожалению, никаких других проектов, которые могли бы «прокормить» V1, у студии нет, что, безусловно, также сыграло значительную роль в принятии решения о закрытии компании.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

disintegration v1 interactive
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Создатели неудачного шутера Disintegration объявили о закрытии своей студии
1
Популярную китайскую ролевую игру Tale of Immortal переведут на английский язык
+
Rust выйдет на консолях в течение этой весны
1
Авторы It Takes Two в свежем видео напомнили о скором релизе своего проекта
+
По слухам, ряд PlayStation-блокбастеров, среди которых Bloodborne и Uncharted, доберутся до PC
9
Игры из Google Stadia можно будет запускать на Xbox после выхода браузера Edge
2

Интересные материалы

Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: февраль 2021
26 февраля 2021 49
Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: март 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
7 марта 2021 23
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Ti VS GeForce GTX 1070
3 марта 2021 31
Обзор и тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3060
25 февраля 2021 146
Деньги вперед: главные игры марта 2021 года
2 марта 2021 33
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: февраль 2021
24 февраля 2021 36

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: март 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
23
Битва ветеранов: GeForce GTX 1060 6GB VS GeForce GTX 1060 3GB VS Radeon RX 570 8GB
23
До чего дошёл прогресс - анализируем стоимость текстуры видеокарты
28
Смешанные впечатления от SteelSeries Aerox 3 Wireless
13
Обзор беспроводной клавиатуры Canyon HKB-W20, выполненной по технологии Velvet Tread
17
Анализируем стоимость текстурирования в современных видеокартах
10
CNN: Первый в мире космический отель планируется открыть в 2027 году
52

Сейчас обсуждают

Lamerusha Lat
21:39
В одном крупном столичном компьютерном гипермаркете в наличии на текущий момент 3090-я от Palit по цене - сидишь? - 323 тысячи. Не надо ждать, надо брать. Завтра будет дороже, чем сегодня. :)))
Ресурс Extremetech объявил 2021 год худшим для сборки и покупки нового компьютера
Денис Самонов
21:38
Правильно думают
Поставщики видеокарт не думают, что майнеры успокоятся в этом полугодии
Вот так вот
21:38
Да-да, долбоёб, никакого толка от масок нет, от прививок тоже и вообще руки мыть не нужно, облизываешь после улицы, так иммунитет поднимается. е6анько 6лядь.
Автор известных репаков Xatab умер от пневмонии в возрасте 60 лет
Lamerusha Lat
21:37
А зачем тебе моник с такой частотой, если ты не играешь?
Ресурс Extremetech объявил 2021 год худшим для сборки и покупки нового компьютера
Вот так вот
21:36
Когда мать шалава то и дети такие же.
Автор известных репаков Xatab умер от пневмонии в возрасте 60 лет
warmuza
21:36
Нет.
"Отряды Путина" требуют немедленного закрытия Clubhouse
Gunnar
21:34
Из нефти и газа делают кучу всего, начиная с пластика. Человеки пока всё не выкачают - не успокоятся.
К 2040 году выпуск автомобилей с ДВС утратит экономическую целесообразность
Вот так вот
21:32
чурка
CNN: Первый в мире космический отель планируется открыть в 2027 году
Gunnar
21:32
Меня к этому времени уже черви доедать будут, сыто и протяжно рыгая.
К 2040 году выпуск автомобилей с ДВС утратит экономическую целесообразность
wwr222
21:31
Иди в школе астрономию и физику учи.
CNN: Первый в мире космический отель планируется открыть в 2027 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем