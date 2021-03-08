Популярную китайскую ролевую игру Tale of Immortal переведут на английский язык
Разработчики ролевой игры Tale of Immortal посчитали нужным рассказать, как дела обстоят с продажами. Этот проект, изначально «заточенный» под китайский рынок, разошёлся тиражом в 1,8 миллиона копий за полтора месяца с момента релиза.
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Tale of Immortal не может предложить вариантов перевода на другие языки — в игре доступен только китайский. Но разработчики, оценив успехи своего детища, решили заняться локализацией. Сначала игру переведут на английский язык, работы над этим стартуют уже в следующем месяце. Возможно, со временем Tale of Immortal переведут и на другие языки — всё будет зависеть от популярности проекта на других рынках.
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Напомним, Tale of Immortal появилась в продаже 27 января, до сих пор эта игра пользуется популярностью у пользователей Steam.
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