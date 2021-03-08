Компания Double Eleven, которой студия Facepunch поручила подготовку консольных версий своего выживача Rust, сообщила о том, что владельцы Xbox и PlayStation смогут приобщиться к весьма популярному ныне проекту уже этой весной. Точной датой с нами поделятся позже.

реклама

анонсы и реклама 3060 дешевле всего в Ситилинке Много <b>MSI RTX 3060</b> в продаже Матплаты Z590 из первых рук по очень хорошим ценам RTX 3070 дешевле всего в Compeo.ru <b>Лучший сервер GTA 5 - реальные авто, фракции, банды, никаких ботов</b> 3060 Gigabyte Vision в Ситилинке RTX 3060 12Gb в XPERT.RU - успей успеть :) -20% на почти игровой комп - в наше время бывает и такое <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25% 30% скидка на 75" 4K Samsung - слив задешево в Ситилинке RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам 75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики Много RTX 3090 в XPERT.RU

Напомним, что консольная Rust создаётся под «пастгенные» PlayStation 4 и Xbox One, и пока неясно, будут ли разработчики создавать специальные графически улучшенные версии под консоли текущего поколения. Одно точно — поиграть в Rust на них получится в любом случае: благодаря системе обратной совместимости.

Стоит отметить, что после своего формального релиза Rust не снискала особой популярности; настоящая слава к проекту пришла в начале этого года, когда группа самых известных стримеров устроила массовый показ геймплея проекта на своих Twitch- и YouTube-каналах.