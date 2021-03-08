Rust выйдет на консолях в течение этой весны
Компания Double Eleven, которой студия Facepunch поручила подготовку консольных версий своего выживача Rust, сообщила о том, что владельцы Xbox и PlayStation смогут приобщиться к весьма популярному ныне проекту уже этой весной. Точной датой с нами поделятся позже.
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Напомним, что консольная Rust создаётся под «пастгенные» PlayStation 4 и Xbox One, и пока неясно, будут ли разработчики создавать специальные графически улучшенные версии под консоли текущего поколения. Одно точно — поиграть в Rust на них получится в любом случае: благодаря системе обратной совместимости.
Стоит отметить, что после своего формального релиза Rust не снискала особой популярности; настоящая слава к проекту пришла в начале этого года, когда группа самых известных стримеров устроила массовый показ геймплея проекта на своих Twitch- и YouTube-каналах.
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