Последнее время в игровой индустрии всё чаще наблюдаются попытки унификации и отказа от эксклюзивности для той или иной платформы. PC-геймеры за последние годы уже получили доступ к целому ряду некогда эксклюзивных для PlayStation и Xbox проектов, среди которых серия Halo, игры от Quantic Dream, Horizon Zero Dawn, в скором будущем — Days Gone. Поэтому периодически появляющимся слухам о возможном релизе на старшей платформе и других «консольных» проектов всё легче и легче доверять.

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В частности, на днях инсайдер под ником CrazyLeaksTrain сообщил, что в перспективе на PC появятся следующие проекты от Sony: Bloodborne, коллекция Uncharted, Ghost of Tsushima и God of War.

Неким кредитом доверия CrazyLeaksTrain, ранее публиковавший информацию о PC-версиях Nioh 2 и Kingdom Hearts, определённо обладает, но к подобным утечкам, появляющимся по несколько раз в год, всё равно следует относиться со здоровым скептицизмом. Хотя бы для того, чтобы впоследствии не расстраиваться.