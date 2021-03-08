Diablo II Resurrected будет поддерживать не все модификации для оригинальной игры
Хотя у Diablo II Resurrected ещё нет точной даты выхода, нельзя не отметить тот факт, что Blizzard довольно охотно и регулярно выходит на связь посредством различных игровых СМИ, которые, в свою очередь, выкладывают о проекте дополнительную информацию. Так, например, сегодня стало известно, что хоть ремастер этой культовой игры и будет поддерживать пользовательские модификации и всячески демонстрировать с ней обратную совместимость, но работать в обновлённой версии смогут далеко не все оригинальные «самоделки».
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Как пояснил старший продюсер Diablo II Resurrected Крис Лина, в отношении ремастера разработчикам пришлось принять определённые решения, ограничивающие спектр модификаций для оригинальной Diablo II, которые можно будет использовать в ремастере. В конкретном случае речь идёт о модах, напрямую внедряющих в игру свой код. По понятным причинам, Blizzard не может поддерживать подобные самопальные усовершенствования в новой игре.
Что касается остальных модификаций, то Blizzard абсолютно не против. Более того, Diablo II Resurrected спроектирована таким образом, что для моддеров теперь открыты многие ранее недоступные элементы игры, так что, в теории, модификаций для ремастера должно стать больше и их разнообразие расширится.
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Напомним, что Diablo II Remastered поступит в продажу в этом году; когда точно, пока неизвестно.
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