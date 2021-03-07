СМИ: EA Motive трудится над проектом по известной франшизе, он должен стать приятным сюрпризом
Игровые журналисты с большими связями в индустрии продолжают пользоваться своим привилегированным положением и публиковать «инсайды» и «дразнилки» касательно находящихся сейчас в производстве проектов. Так, несколько часов назад редактор издания VentureBeat Джефф Грабб, который прежде неоднократно публиковал инсайдерскую информацию, впоследствии оказывающуюся правдой, сообщил о том, что коллектив EA Motive сейчас корпит над проектом по известной франшизе, который должен обрадовать геймеров.
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Строго говоря, хоть данное описание заметно сокращает радиус поисков заветного проекта, задачу это не очень упрощает. В первую очередь на ум приходит сборник ремастеров Dead Space, о чём игроки просят EA уже много лет. Возможно даже продолжение серии. Учитывая, что Electronic Arts последние годы активно прислушивается к сообществу, пытаясь избавиться от клейма «корпорации зла», вероятность подобного исхода довольно высока.
Информацию отчасти «подтверждает» другой инсайдер под псевдонимом Shinobi602, по сведениям которого, EA Motive в настоящее время трудится над неанонсированным проектом. По словам Shinobi602, он надеется, что студии и издательству удастся сохранить информацию в тайне, потому что разрабатываемый EA Motive проект должен стать для игроков настоящим сюрпризом.
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Напомним, что в прошлом году EA Motive выпустила в свет относительно успешный проект Star Wars Squadrons, а также работала над «конкурентом Assassin’s Creed», но впоследствии он был отменён.
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