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Другое

Титулованные разработчики из Bungie, Blizzard, Riot Games и Valve открыли новую студию и принялись первую игру

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Выходцы из студий Bungie, Blizzard, Riot Games и Valve решили основать собственную игровую компанию — Theorycraft Games. Девелоперы собираются делать то, что раньше получилось у них лучше всего, — соревновательные многопользовательские игры. Более того, финансирование для дебютного проекта от Theorycraft Games уже подтверждено, поэтому в ближайшие годы мы будем получать от этой студии только хорошие вести.

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Здесь также следует обратить внимание на тот факт, что основатели новой игровой компании числились в Bungie, Riot Games, Valve и Blizzard далеко не на последних должностях, судите сами:

  • Президентом Theorycraft Games стал До Тан (Joe Tung) — он работал исполнительным вице-президентом League of Legends, а также исполнительным продюсером Destiny и Halo.
  • Творческий директор Майкл Эванс (Michael Evans) — он работал на такой же должности в командах развития Overwatch и Valorant;
  • Старший творческий руководитель Майк Тайпул (Mike Tipul) — трудился в Bungie на таких же позициях.
  • Операционный директор Ариб Пирани (Areeb Pirani) — ранее руководил финансовым отделом в студии-разработчике League of Legends.

Theorycraft Games на сегодняшний день — это крошечная команда, состоящая из шести человек, но ближе к запуску дебютной игры число сотрудников должно вырасти до 40. Будем следить за анонсами.

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enzolas
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02:27
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REY_B_
02:26
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Виталик Филиппов
02:24
автор проснись, эта новость про видеокарту для ноутбука, при чем тут 3060 за 90к ?
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BioMax
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BioMax
02:21
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REY_B_
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"при 300 процентах нет такого преступления" - Каждый судит в меру своей испорченности! По факту же, тот кто всю жизнь овладевает Мастерством. Делает на этом свой бизнес и зарабатывает миллионы, тот н...
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REY_B_
02:11
Полигоны, текстуры и шейдеры - святая троица качества. При этом полигонов, вроде как уже хватает. Шедеры требуют дорогого и мощного чипа. А вот текстуры, обходятся весьма дёшево. Но в 4 гига, их много...
Новая GeForce RTX 3050 Ti может оказаться неэффективна в майнинге, получив 4Гб памяти и шину 128-бит
Андрей Кропива
02:08
Ну с выходом dlss от amd подобные ситуации с "временной эксклюзивностью" будет все чаще, так как всё эти фишки будут вшиты в direct x и opengl из коробки.
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