Титулованные разработчики из Bungie, Blizzard, Riot Games и Valve открыли новую студию и принялись делать первую игру
Выходцы из студий Bungie, Blizzard, Riot Games и Valve решили основать собственную игровую компанию — Theorycraft Games. Девелоперы собираются делать то, что раньше получилось у них лучше всего, — соревновательные многопользовательские игры. Более того, финансирование для дебютного проекта от Theorycraft Games уже подтверждено, поэтому в ближайшие годы мы будем получать от этой студии только хорошие вести.
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Здесь также следует обратить внимание на тот факт, что основатели новой игровой компании числились в Bungie, Riot Games, Valve и Blizzard далеко не на последних должностях, судите сами:
- Президентом Theorycraft Games стал До Тан (Joe Tung) — он работал исполнительным вице-президентом League of Legends, а также исполнительным продюсером Destiny и Halo.
- Творческий директор Майкл Эванс (Michael Evans) — он работал на такой же должности в командах развития Overwatch и Valorant;
- Старший творческий руководитель Майк Тайпул (Mike Tipul) — трудился в Bungie на таких же позициях.
- Операционный директор Ариб Пирани (Areeb Pirani) — ранее руководил финансовым отделом в студии-разработчике League of Legends.
Theorycraft Games на сегодняшний день — это крошечная команда, состоящая из шести человек, но ближе к запуску дебютной игры число сотрудников должно вырасти до 40. Будем следить за анонсами.
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