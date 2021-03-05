Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

DiRT 5 и NBA 2K21 стали временно бесплатными в Steam

Вот и посмотрим, многим ли эти проекты нужны даже бесплатно.
+
Много 3060 Ti в продаже, цены пошли вниз, смотри
Цены на видеокарты пошли круто вниз
Еще одна топ видяха с мегаскидкой
3060 дешевле всего в Ситилинке
RTX 3060 Gigabyte Gaming в продаже
<b>MSI RTX 3060</b> в Ситилинке

Сегодня очень приятный день — пятница перед долгими выходными. Steam решил скрасить ближайшие дни ещё лучше и объявил об очередной акции бесплатного доступа, в которой на этот раз принимают участие две спортивных игры: DiRT 5 и NBA 2K21. Первая — самая современная представительница знаменитой серии раллийных симуляторов, вторая — весьма неудачный «новый» баскетбольный симулятор.

реклама

анонсы и реклама
Много <b>MSI RTX 3060</b> в продаже
Матплаты Z590 из первых рук по очень хорошим ценам
RTX 3070 дешевле всего в Compeo.ru
<b>Лучший сервер GTA 5 - реальные авто, фракции, банды, никаких ботов</b>
3060 Gigabyte Vision в Ситилинке
RTX 3060 12Gb в XPERT.RU - успей успеть :)
-20% на почти игровой комп - в наше время бывает и такое
<b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25%
30% скидка на 75" 4K Samsung - слив задешево в Ситилинке
RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам
75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики
Много RTX 3090 в XPERT.RU

Акция продлится вплоть до 8 марта. Параллельно на оба проекта распространяются скидки: так, DiRT 5 до указанного дня можно будет приобрести за 542 рубля (скидка 50 %), а NBA 2K21 — за 824 рубля (скидка 67 %).

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

dirt 5 nba 2k21
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

DiRT 5 и NBA 2K21 стали временно бесплатными в Steam
+
Для Euro Truck Simulator 2 анонсировано полностью посвящённое России дополнение
+
Глава Take-Two считает, что геймеры готовы платить за игры по $70
7
После отмены перезапуска Artifact «онлайн» проекта вырос до тысячи человек
1
Автор A Way Out и It Takes Two считает несправедливым объём обрушившейся на Cyberpunk 2077 критики
8
Старший продюсер Hogwarts Legacy покинул студию-разработчика проекта
5

Интересные материалы

Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: февраль 2021
26 февраля 2021 47
Обзор и тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3060
25 февраля 2021 144
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Ti VS GeForce GTX 1070
3 марта 2021 30
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: февраль 2021
24 февраля 2021 35
Деньги вперед: главные игры марта 2021 года
2 марта 2021 32
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Bionic
1 марта 2021 33

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как мне удалось победить зависания компьютера и постоянно увеличивающиеся ошибки UltraDMA на SSD
122
Краткая история моих видеокарт: от 8600 GT до GTX 1070
121
Обзор и тестирование корпуса MSI MAG Vampiric 100R
11
Схватка рекордсменов: Vega 64 OC vs Radeon VII OC в 4К
350
Windows 10 Pro предлагается с большой скидкой на распродаже к 8 марта
Tom Clancy's The Division и The Division 2: тестирование лучших игровых компьютеров
7
Обзор игровой мыши ASUS ROG Keris Wireless
1
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Ryzen 3 3100 в связке с видеокартой Radeon RX 5700 XT
5

Сейчас обсуждают

Pa4an
20:38
ниже пример, почему развитые страны забивают на снг, тут мышление у людей украсть, как то подмутить, обмануть, а если сосед не дай бог купил новый магнитофон, то позвонить в нквд и сказать что он аген...
Глава Take-Two считает, что геймеры готовы платить за игры по $70
DOaG
20:38
Пора, пора производителям железа выпускать мегаинновационный "фильтр и стабилизатор питающих напряжений" для SATA, видеокарт и проходной разъём на мамашку - "чёрные ящики" с дикими ценой и пиаром. А в...
Как мне удалось победить зависания компьютера и постоянно увеличивающиеся ошибки UltraDMA на SSD
Микола Герун
20:37
Да какой ты умный, твои дети "сдохнут", а ты майни!!!
По энергопотреблению биткоин сравнялся с Нидерландами и это требует экологического регулирования
LEVAK
20:37
Что же вас всех рвёт от высоких цен здесь и сейчас. В рыночной экономике это механизм сглаживания между спросом и предложением, а так же это служит развитию рынка, путём увеличения предложения в будущ...
Глава DNS признал провал с продажей GeForce RTX 3060, но не знает как решить проблему майнеров
Don-Pedro
20:37
Куртку пора сливать, его уйдут в первой половине 2022г.
Инвесторы проиграли суд против NVIDIA – доказать массовые продажи видеокарт майнерам не удалось
Алексей Круговой
20:35
Похвастайтесь успешными проектами своих знакомых достойных изобретателей и инженеров и проектировщиков.
Электромобиль Е-Star продается в полтора раза дешевле обычной Lada Granta
Рустам Акбердин
20:34
Томас Даннинг: "Капитал … избегает шума и брани и отличается боязливой натурой. Это правда, но это ещё не вся правда. Капитал боится отсутствия прибыли или слишком маленькой прибыли, как природа боитс...
Глава DNS признал провал с продажей GeForce RTX 3060, но не знает как решить проблему майнеров
Ацкий Сотона
20:33
То есть вы серьезно не понимаете слова "картель и коррупция" ? Вы о чистом нале , а как вы думаете - укажут чистый нал подковёрные платежи ? Или вам разжевывать элементарное надо ? Ну давайте по жит...
NVIDIA уступила Intel позиции на рынке графики, но потеснила AMD
Alex23
20:33
Это же огромнейшее искусство! Как же так можно не платить?!
Глава Take-Two считает, что геймеры готовы платить за игры по $70
DOaG
20:33
Аутотренинг не помогает.
Глава Take-Two считает, что геймеры готовы платить за игры по $70
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем