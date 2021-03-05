Сегодня очень приятный день — пятница перед долгими выходными. Steam решил скрасить ближайшие дни ещё лучше и объявил об очередной акции бесплатного доступа, в которой на этот раз принимают участие две спортивных игры: DiRT 5 и NBA 2K21. Первая — самая современная представительница знаменитой серии раллийных симуляторов, вторая — весьма неудачный «новый» баскетбольный симулятор.

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Акция продлится вплоть до 8 марта. Параллельно на оба проекта распространяются скидки: так, DiRT 5 до указанного дня можно будет приобрести за 542 рубля (скидка 50 %), а NBA 2K21 — за 824 рубля (скидка 67 %).