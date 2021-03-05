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Другое

Глава Take-Two считает, что геймеры готовы платить за игры по $70

Интересно, а игроки вообще в курсе, что они к этому готовы?
2
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Руководителя Take-Two Interactive Штрауса Зельника частенько спрашивают о повышении цен на игры. В первую и последнюю очередь это связано с тем, что именно Take-Two с её некстген-версией NBA 2K21 стала одним из первых издательств, начавших воплощать идею повышения цен в реальность. Зельник ранее уже пояснял, что цены на игры не повышались более пятнадцати лет, при этом за прошедшие годы стоимость их производства, объём контента и уровень качества значительно увеличились.

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Выступая на мероприятии конгломерата Morgan Stanley, Зельник поделился мнением, что геймеры морально готовы к повышению цен, однако пока что не все проекты скакнут в стоимости — игры будут уходить «на повышение» в индивидуальном порядке.

При этом, по убеждению Зельника, повышение цены должно быть отражено в качестве проекта: игрок не должен чувствовать себя переплатившим за товар, напротив — главная идея Take-Two заключается в том, чтобы привлечь внимание игрока и дать ему больше, чем он платит.

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Андрей Илясов
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в других магазинах подобное тоже есть, но днс просто переплюнула всех в наглости . Не буду покупать у них больше ничего, принципиально буду делать выручку например ситилинку.
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useuseuser
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Вот что что, а переход от народных s3 на первые 3dfx voodoo был чем-то невероятным. По силе эффекта никакие нынешние "лучи" и рядом не валялись.
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Karely Coleman
20:07
да хоть 170, как-то все равно
Глава Take-Two считает, что геймеры готовы платить за игры по $70
AnnoDomini14
20:03
Ну да, чего уж отставать от цен на видюхи.
Глава Take-Two считает, что геймеры готовы платить за игры по $70
whatever
19:59
это как купить машину что б работать таксистом, а потом держать машину весь год в гараже, выезжая таксовать пару раз в год только когда какой-то крупный праздник и люди будут ездить много заказывая та...
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Slonoboj
19:58
Пусть попробуют не поверх обновлять, а с форматом системы. Обычно это помогает при таком глобальном обновлении. Не в первый раз такое.
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VoidPtr
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А вот на на 8 про с 10 ведром просадок производительности не наблюдаю, хотя вчера обновился
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