Глава Take-Two считает, что геймеры готовы платить за игры по $70
Руководителя Take-Two Interactive Штрауса Зельника частенько спрашивают о повышении цен на игры. В первую и последнюю очередь это связано с тем, что именно Take-Two с её некстген-версией NBA 2K21 стала одним из первых издательств, начавших воплощать идею повышения цен в реальность. Зельник ранее уже пояснял, что цены на игры не повышались более пятнадцати лет, при этом за прошедшие годы стоимость их производства, объём контента и уровень качества значительно увеличились.
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Выступая на мероприятии конгломерата Morgan Stanley, Зельник поделился мнением, что геймеры морально готовы к повышению цен, однако пока что не все проекты скакнут в стоимости — игры будут уходить «на повышение» в индивидуальном порядке.
При этом, по убеждению Зельника, повышение цены должно быть отражено в качестве проекта: игрок не должен чувствовать себя переплатившим за товар, напротив — главная идея Take-Two заключается в том, чтобы привлечь внимание игрока и дать ему больше, чем он платит.
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