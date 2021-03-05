Сегодня ночью стало известно о том, что Valve положила конец попыткам воскресить Artifact и посчитала экономически нецелесообразным продолжать работать над её перезапуском: «онлайна» нет, перспектив тоже нет, зачем и для кого работать — неясно. Но, как и следовало ожидать, спустя несколько часов после печального известия «онлайн» у Artifact временно повысился.

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Если говорить языком «кликбейта», то популярность Artifact взлетела на несколько тысяч процентов. Если же выражаться правильно и соответствующим действительности образом, то «взлёт» иначе как смехотворным назвать невозможно. Сами посудите: до объявления о закрытии проекта в него ежедневно играли от 20 до 56 человек. После объявления этот показатель возрос до 1 036 человек. Надолго ли к объявленному мёртвым проекту вернулся «онлайн», неизвестно, но, скорее всего, нет. Проект провалился по всем фронтам и спасти его уже не представляется возможным.

Напомним, Artifact вышла в ноябре 2018 года и получила крайне нелицеприятные отзывы от сообщества. Спустя несколько месяцев провал был признан Valve, и компания решила начать работу по перезапуску игры. К сожалению, к тому моменту Artifact уже никому не была интересна.