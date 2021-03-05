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Valve прекратила вдыхать жизнь в Artifact и сделала проект бесплатным

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Весной позапрошлого года Valve признала провал своей карточной игры Artifact, пообещала всё исправить и, по сути, устроить проекту полный перезапуск. С тех пор информации о ходе работы над перезапуском практически не появлялось. В последний раз Valve сообщала о планах по внедрению в Artifact сюжетной кампании и многих полезных нововведений. Но буквально только что из стен Valve последовало вполне ожидаемое известие: проект решено отключить от системы искусственного жизнеобеспечения и дать ему спокойно уйти в небытие.

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Как поясняют разработчики, они в целом довольны тем, как удалось облагородить Artifact, но практически полное отсутствие пользовательской базы делает дальнейшее вложение ресурсов в перезапуск проекта попросту нерентабельным и бессмысленным.

Хотя технически это означает смерть проекта, ему ещё дадут побиться в агонии: Artifact отныне доступна бесплатно в виде «классической» и Foundry-версий. Первая — вариант до начала работы по перезапуску, вторая — незавершённая версия перезапуска. Подробно о различиях двух версий рассказано в официальном материале от Valve. Мы же в редакции, скорее всего, больше к данному проекту не вернёмся. Если, конечно, у него внезапно не откроется второе дыхание.

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