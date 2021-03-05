В прошлый четверг студия People Can Fly открыла доступ к демоверсии своего кооперативного боевика Outriders. Проект сразу привлёк внимание общественности и даже ворвался в «топ» самых востребованных в Steam. По итогам первой недели демоверсии получилась весьма впечатляющая статистика: за семь дней её опробовали более двух миллионов пользователей.

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Как уточняют представители студии-разработчика, демоверсия оказалась очень полезной: многие пользователи оставляют справедливые и правильные критические отзывы, благодаря которым авторы могут значительно улучшить своё творение к релизу.

Напомним, что демоверсия ограничена по прогрессу в плане сюжета, однако не ограничена по времени прохождения и возможности выбора всех игровых классов. Вообще, в случае с Outriders демоверсию будет даже правильнее назвать предрелизной «бетой» — смысл и структура у них примерно похожи.

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Outriders во всей своей красе планируется к выходу первого апреля на всех актуальных платформах.