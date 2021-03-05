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В Diablo II Resurrected можно будет импортировать сохранения из оригинальной игры

Если они вдруг образуются до выхода игры.
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Ближневосточное подразделение издания IGN побеседовало с продюсером Diablo II Resurrected Мэттью Седерквистом, благодаря чему, например, стало известно, что система сохранений ремастера будет полностью совместима с оригинальной игрой, так что при желании фанаты франшизы смогут начать прохождение в Diablo II, а продолжить — уже в «воскрешённой» версии после её релиза.

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По словам Седерквиста, разработчики с самого начала рассматривали данную возможность, и когда при её проверке всё оказалось рабочим, очень этому обрадовались. Так что не удаляйте свои файлы сохранений, в этом году они вам могут пригодиться. Как вариант, можно попробовать разыскать в глубинах своего гаража старенький компьютер из начала «нулевых» и через несколько переходников попытаться считать информацию с его жёсткого диска, на котором наверняка завалялся «сейв» Diablo II.

Diablo II Resurrected планируется к выходу в этом году; пока без конкретики. Blizzard пообещала, что ошибки с WarCraft III Reforged не повторится, и ремастер Diablo II не заменит собой оригинал.

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