Издание IGN вновь делится с игровым сообществом эксклюзивом. На этот раз журналисты провели 25 с лишним минут в недавно анонсированном кооперативном шутере-выживаче Aliens Fireteam и поделились соответствующей видеозаписью.

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Во время прохождения журналисты, как и упоминалось в анонсирующей информации, отстреливались от полчищ Чужих, используя для этого обширный арсенал вооружения и доступных игровых классов. Сами «идеальные организмы» при этом ведут себя привычным образом: ползают по всему, по чему только можно ползать, а при смерти производят мощный выплеск кислоты, так что держаться от них нужно на расстоянии. Как и положено насекомообразным созданиям, у Чужих в Aliens Fireteam имеется несколько подвидов — своеобразные «танки» и даже «боссы».

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Релиз Aliens Fireteam запланирован на лето этого года на всех актуальных платформах.