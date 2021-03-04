25 минут геймплея Aliens Fireteam — кооперативного боевика на выживание во вселенной «Чужих»
Издание IGN вновь делится с игровым сообществом эксклюзивом. На этот раз журналисты провели 25 с лишним минут в недавно анонсированном кооперативном шутере-выживаче Aliens Fireteam и поделились соответствующей видеозаписью.
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Во время прохождения журналисты, как и упоминалось в анонсирующей информации, отстреливались от полчищ Чужих, используя для этого обширный арсенал вооружения и доступных игровых классов. Сами «идеальные организмы» при этом ведут себя привычным образом: ползают по всему, по чему только можно ползать, а при смерти производят мощный выплеск кислоты, так что держаться от них нужно на расстоянии. Как и положено насекомообразным созданиям, у Чужих в Aliens Fireteam имеется несколько подвидов — своеобразные «танки» и даже «боссы».
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Релиз Aliens Fireteam запланирован на лето этого года на всех актуальных платформах.
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