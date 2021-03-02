Пару лет назад в Сети всплывала информация о том, что коллектив Cold Iron Studios, состоящий из принимавших участие в производстве Bioshock Infinite, Borderlands и многих других известных проектов разработчиков, трудится над MMO-шутером во вселенной «Чужих». Потребовалось всего два с небольшим года, чтобы информация подтвердилась. Правда, лишь частично. Встречаем, Alien Fireteam.

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Пару лет назад в Сети всплывала информация о том, что коллектив Cold Iron Studios, состоящий из принимавших участие в производстве Bioshock Infinite, Borderlands и многих других известных проектов разработчиков, трудится над MMO-шутером во вселенной «Чужих». Потребовалось всего два с небольшим года, чтобы информация подтвердилась. Правда, лишь частично. Встречаем, Alien Fireteam.

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Пару лет назад в Сети всплывала информация о том, что коллектив Cold Iron Studios, состоящий из принимавших участие в производстве Bioshock Infinite, Borderlands и многих других известных проектов разработчиков, трудится над MMO-шутером во вселенной «Чужих». Потребовалось всего два с небольшим года, чтобы информация подтвердилась. Правда, лишь частично. Встречаем, Alien Fireteam.