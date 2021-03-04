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Авторы Hitman 3 показали, какие нововведения ждут игру в этом месяце

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С момента выхода Hitman 3 прошло меньше полутора месяцев, а это значит, что поддержка проекта контентом в самом разгаре. Разработчики из IO Interactive разбивают сезоны поддержки на месяцы, и сегодня представили вниманию геймеров план на март. Для удобства усвоения информации она представлена в видеоформате.

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Итак, уже сегодня, 4 марта, в Hitman 3 стартует новое задание на обострение в Берлине, 11 и 19 марта игроков ждут специальные контракты от игровых журналистов. С 19 по 29 марта в проекте придётся ликвидировать очередную «Неуловимую цель» на острове Тени. 30 марта фанатов Hitman 3 ждёт новое задание на обострение, в котором мы узнаем больше о прошлом Агента 47, а также обновление с исправлениями и улучшениями. Наконец, с 30 марта по 12 апреля в игре пройдёт специальное событие Berlin Egg Hunt.

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Напомним, Hitman 3 продемонстрировала самый успешный релиз из всей обновлённой трилогии приключений Агента 47. Забрасывать франшизу разработчики не будут, но в дальнейшем вернутся к ней разве что после выпуска оригинального проекта про Джеймса Бонда, анонс которого состоялся в прошлом году.

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