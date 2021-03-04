Новым вице-президентом Activision Blizzard стала эксперт по борьбе с терроризмом
Компания Activision Blizzard приняла решение нанять на должность исполнительного вице-президента некую Фрэнсис Таунсенд. Рядовому игроку это имя ничего не скажет, но когда-то эта дама работала экспертом по борьбе с терроризмом в администрации президента Джорджа Буша-младшего.
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Факт назначения госпожи Таунсенд на должность вице-президента Activision Blizzard примечателен двумя моментами. Во-первых, до получения новой должности она не имела никакой связи с игровой индустрии, совсем. Во-вторых, Таунсенд дружит с Бобби Котиком и хорошо разбирается в социальной сфере и в политике.
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@ActivisionBlizzard | @FranTownsend Joins @Activision Blizzard as Executive Vice President for Corporate Affairs https://t.co/0LzxesArvy— Frances Townsend (@FranTownsend) March 3, 2021
Чем же будет заниматься новый вице-президент на своём посту? Самая главная задача — следить за соблюдением компанией законов на разных рынках, где представлены её продукты. Ещё один немаловажный аспект — безопасность учётных записей игроков. Ведь в разных странах существуют свои законы по условиям хранения данных пользователей в играх и не только.
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