Компания Activision Blizzard приняла решение нанять на должность исполнительного вице-президента некую Фрэнсис Таунсенд. Рядовому игроку это имя ничего не скажет, но когда-то эта дама работала экспертом по борьбе с терроризмом в администрации президента Джорджа Буша-младшего.

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Факт назначения госпожи Таунсенд на должность вице-президента Activision Blizzard примечателен двумя моментами. Во-первых, до получения новой должности она не имела никакой связи с игровой индустрии, совсем. Во-вторых, Таунсенд дружит с Бобби Котиком и хорошо разбирается в социальной сфере и в политике.

реклама @ActivisionBlizzard | @FranTownsend Joins @Activision Blizzard as Executive Vice President for Corporate Affairs https://t.co/0LzxesArvy — Frances Townsend (@FranTownsend) March 3, 2021

Чем же будет заниматься новый вице-президент на своём посту? Самая главная задача — следить за соблюдением компанией законов на разных рынках, где представлены её продукты. Ещё один немаловажный аспект — безопасность учётных записей игроков. Ведь в разных странах существуют свои законы по условиям хранения данных пользователей в играх и не только.