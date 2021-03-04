Sniper Ghost Warrior Contracts 2: точная дата выхода и гейплейный трейлер
Разработчики из CI Games наконец-то собрались с силами, нашли в своих закромах совесть и огласили точную обновлённую дату выхода своего «высокоточного» шутера Sniper Ghost Warrior Contracts 2. Сопутствующий видеоролик, в котором нашему вниманию впервые представили кадры игрового процесса новинки, прилагается.
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Напомним, в Sniper Ghost Warrior Contracts 2 мы отправимся на Средний Восток, где будем выполнять ответственные снайперские задания-контракты. Подсерия Contracts тем и отличается от основной Sniper Ghost Warrior, что в ней в ущерб открытому миру уделено больше внимания конкретным миссиям, чтобы сделать их уникальнее и увлекательнее. Только помните: стрелять придётся много, и не всегда это будет легко — отдельные контракты предполагают ликвидацию целей на расстояниях более километра.
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Игра поступит в продажу 4 июня на всех актуальных «больших» платформах — как прошлого, так и нынешнего поколения.
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