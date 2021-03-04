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Разработчики Counter-Strike: Global Offensive делают масштабную ролевую игру с открытым миром во вселенной Dungeons & Dragons

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Компания Hidden Path Entertainment, которая ранее тесно сотрудничала с Valve по части разработки шутеров Counter-Strike: Source и Global Offensive, сейчас делает новый проект. Это будет масштабная ролевая игра во вселенной Dungeons & Dragons — соответствующая информация появилась в официальном аккаунте студии в Twitter. Согласно проставленным на сайте разработчиков тегам, нас ждёт проект на базе Unreal Engine 4, с открытым миром и видом от третьего лица.

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Посредством всё того же Twitter представители Hidden Path дали понять, что заинтересованы в новых сотрудниках самых разных специальностей, среди которых есть:

  • программист по графике;
  • ведущий программист по графике;
  • старший технический художник;
  • сценарист.

На самом деле, Hidden Path Entertainment приложила руку не только к шутерам Counter-Strike. В прошлом десятилетии разработчики успели выпустить Defense Grid: The Awakening, которая была крайне тепло принята публикой (96% рейтинга пользователей в Steam на основании более 3 тысяч отзывов). Сиквел вышел в 2014 году и тоже снискал симпатии простых игроков (83% рейтинга и более 1800 отзывов). Ещё один проект от Hidden Path — Age of Empires II HD Edition образца 2013 года.

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Почитателям Dungeons & Dragons даём справку: в 2019 году Wizards of the Coast заявляла, что в производстве находится «семь или восемь» игр с данным набором правил. За это время случились анонсы Baldur’s Gate III, Solasta: Crown of the Magister и Dark Alliance. Теперь мы все знаем, что бывшие подмастерья Valve трудятся над пятым проектом из «семи или восьми».

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