О том, что inXile Entertainment готовит для своей ролевой игры Wasteland 3 режим с перманентной смертью персонажей, нам известно ещё с декабря прошлого года. Тогда разработчики предусмотрительно не стали уточнять, когда именно в 2021 году планируют добавить этот режим, чтобы новость о его появлении стала приятным сюрпризом, а не источником раздражения. И вот, популярная в некоторых играх функция станет доступна в Wasteland 3 уже в следующем обновлении версии 1.3.3.

реклама

анонсы и реклама Много <b>MSI RTX 3060</b> в продаже <b>Лучший сервер GTA 5 - реальные авто, фракции, банды, никаких ботов</b> 3060 Gigabyte Vision в Ситилинке RTX 3060 12Gb в XPERT.RU - успей успеть :) Еще одна RTX 3070 по сниженной цене -20% на почти игровой комп - в наше время бывает и такое <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25% 30% скидка на 75" 4K Samsung - слив задешево в Ситилинке Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам 75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики Много RTX 3090 в XPERT.RU

Название режима говорит само за себя: получив критические повреждения, персонаж упадёт, и у игрока будет ограниченное количество времени, чтобы его «поднять». Если упустить время, то персонаж безвозвратно покинет этот бренный мир.

Режим активируется единожды при старте новой игры (в уже начатом прохождении его включить нельзя), после чего его уже невозможно будет отключить, так что разработчики советуют быть внимательными и готовыми к последствиям. Кроме того, режим перманентной смерти, по понятным причинам, доступен только в одиночной игре.

реклама

Обновление должно выйти в начале марта, то есть, уже в ближайшее время.