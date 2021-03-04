Режим с перманентной смертью персонажей в Wasteland 3 появится уже в следующем обновлении
О том, что inXile Entertainment готовит для своей ролевой игры Wasteland 3 режим с перманентной смертью персонажей, нам известно ещё с декабря прошлого года. Тогда разработчики предусмотрительно не стали уточнять, когда именно в 2021 году планируют добавить этот режим, чтобы новость о его появлении стала приятным сюрпризом, а не источником раздражения. И вот, популярная в некоторых играх функция станет доступна в Wasteland 3 уже в следующем обновлении версии 1.3.3.
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Название режима говорит само за себя: получив критические повреждения, персонаж упадёт, и у игрока будет ограниченное количество времени, чтобы его «поднять». Если упустить время, то персонаж безвозвратно покинет этот бренный мир.
Режим активируется единожды при старте новой игры (в уже начатом прохождении его включить нельзя), после чего его уже невозможно будет отключить, так что разработчики советуют быть внимательными и готовыми к последствиям. Кроме того, режим перманентной смерти, по понятным причинам, доступен только в одиночной игре.
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Обновление должно выйти в начале марта, то есть, уже в ближайшее время.
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