Последние годы компания Take-Two Interactive через принадлежащие ей издательства и студии является чуть ли не локомотивом мирового производства ремастеров/ремейков и обновлённых вариантов игр для свежих консолей. Take-Two достигла в этом деле больших успехов, поэтому когда руководитель компании Штраус Зельник принял участие в технологической конференции конгломерата Morgan Stanley, ему был задан вопрос касательно возможности увеличения доли ремастеров старых игр в общей стратегии Take-Two.

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По словам Зельника, ремастеры всегда были частью стратегии Take-Two, и компания вложила очень много труда и ресурсов для того, чтобы занять на этом поприще лидирующие позиции в мире. Зельник отметил, что компания старается делать не просто порты старых игр на новые платформы, а именно создавать полноценные обновления с внедрением в них новых передовых технологий. В качестве примера глава Take-Two приводит сборник Mafia Trilogy и в особенности — ремейк первой части Mafia, которой при всех её нововведениях и технологических улучшениях удалось сохранить дух той самой «Мафии», порадовав тем самым как новичков, так и зрелых геймеров. Компания теперь расценивает этот ремейк как образец для дальнейшей работы.

Более того, как уточняет Зельник, Take-Two даже при простом переносе игры на новые платформы старается внести в него значительные изменения, чтобы проект вновь ощущался свежим и качественным. Например, такой политики компания придерживается в отношении «некстгенных» версий Grand Theft Auto V, которая готовится к выходу уже на третьем поколении игровых консолей подряд.

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Не обошлось и без вопроса о возможных переизданиях ставших уже классическими так называемых 3D-версий Grand Theft Auto: III, Vice City и San Andreas. Отвечая на него, Зельник в очередной раз не сказал ничего нового, отметив лишь, что это хороший и своевременный вопрос, и что новостями о нём может поделиться только Rockstar. Если захочет. В общем, надежда умирает последней.