Пока одни представители индустрии искренне радуются неожиданным пяти миллионам проданных копий за месяц во всём мире, другие сообщают о чуть ли не запредельном количестве загрузок своего проекта в рамках отдельно взятого государства. NieR Re[in]carnation, релиз которой состоялся на мобильных устройствах под управлением Android и iOS всего пару недель назад и пока только в Японии, уже преодолела отметку в 10 миллионов загрузок.

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Естественно, конкретно в данном случае количество загрузок игры говорит лишь о сиюминутном всплеске популярности: в случае с условно-бесплатными проектами по данной статистике невозможно судить о финансовой успешности проекта.

Между тем NieR Re[in]carnation планируют выпустить и на Западе, то есть, за пределами Японии, но разработчики пока не делятся даже приблизительной информацией о том, когда это случится.