«Облачный» сервис OneDrive получил тёмную тему для веб-версии, поддержку закладок для PDF-документов и многое другое
Компания Microsoft опубликовала обновление для дорожной карты сервиса OneDrive, дав нам понять, что нового появится в службе облачного хранилища в ближайшем будущем. В первую очередь, веб-версия OneDrive получит поддержку тёмного режима. Переключение, как и полагается в таких случаях, случится по нажатию специального значка в меню настроек.
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Чуть позже в OneDrive появится возможность прикрепить к размещаемому в хранилище файлу специальную карточку с инструкцией по его применению или общим комментарием. Скажем, пользователь сможет разместить файл Word, тезисно расписав его содержимое или указав приблизительное время, необходимое для его прочтения. К конфиденциальным документам карточку с комментарием прикрепить будет нельзя.
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При просмотре файлов PDF на iOS-устройстве пользователь сможет поставить закладку на нужной странице. Это отличная новость для всех, кто постоянно работает с многостраничными PDF-документами. Закладка проставляется в специальном меню после долгого нажатия по нужной странице.
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Наконец, OneDrive получает поддержку истории версии для файлов DWG, что является хорошей новостью для всех, кто с ними работает.
Почти все описанные выше функции уже развёртываются командой поддержки сервиса OneDrive — чуточку подождать придётся только систему карточек-комментариев для файлов.
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