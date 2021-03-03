В World of Tanks стартовал «Чёрный рынок» — временная акция по продаже редких танков за серебро и золото
Компания Wargaming объявила о начале специального ивента в World of Tanks под названием «Чёрный рынок». Данное событие стало очень популярно среди «танкистов» из-за возможности прикупить редкий премиум- или акционный танк за серебро и золото (игровую валюту). То есть, при желании игрок может в течение года не вкладывать в этот проект ни копейки, стойко и чопорно «фармить» серебро, чтобы потом взять за него на «Чёрном рынке» предложенную машину, которую в течение всего года разработчики продают за реальные деньги.
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Событие продлится с 3 по 11 марта, подробности его проведения можно узнать на официальном сайте игры. Предложения на «Чёрном рынке» World of Tanks появляются дважды в день: в 7:00 и 19:00 по московскому времени. Количество танков в рамках каждого лота всегда ограничено — одни танки продаются по системе закрытого аукциона, а другие распродаются в режиме реального времени до последней единицы (редкие экземпляры разбирают буквально в считаные секунды). Важно понимать, что покупка виртуальной техники за серебро — это скорее исключение, в течение всего события наберётся лишь парочка подобных лотов. За большинство танков на «Чёрном рынке» просят золото — виртуальную валюту, которую очень тяжело добыть в игре без «доната».
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Первый лот в рамках ивента был выставлен сегодня в 19:00 — им стал средний американский танк восьмого уровня TL-1 LPC. Обычно эта машина продаётся за реальные деньги в комплекте с экипажем и камуфляжем, оформленными в стилистике музыкальной группы The Offspring, у которой с Wargaming пару лет назад случилась презабавная коллаборация. А выставленную сегодня машину, как раз, продают по системе закрытого аукциона за серебро.
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