Количество проданных копий Valheim уже перевалило за пять миллионов
Скорость, с которой Valheim покоряет сердца всё новых и новых геймеров, заставляет удивляться не только разработчиков, но и простых геймеров, которые видели уже немало фантастических историй успеха. С момента релиза «выживастика» Valheim прошёл всего месяц, а количество его проданных копий уже преодолело отметку в пять миллионов экземпляров.
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Попутно с оглашением числа проданных копий разработчики из Iron Gate также поделились другими успехами своего проекта. Так, суммарно игроки провели в Valheim уже более пятнадцати тысяч лет, просмотрели 35 миллионов часов геймплея на Twitch, а также вывели Valheim на 39 место в списке самых высокооценённых игр в Steam, не говоря уже о взрывном росте энтузиазма в маленькой студии, состоящей всего из пяти человек.
Напомним, что на фоне успеха Valheim будет продолжать развиваться, а коллектив разработчиков будет расширен, чтобы справляться с запросами неожиданного большого геймерского сообщества.
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