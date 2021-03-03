Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Количество проданных копий Valheim уже перевалило за пять миллионов

Всё выше, и выше, и вы-ы-ше!
+
Цены на видеокарты пошли круто вниз
Еще одна топ видяха с мегаскидкой
3060 дешевле всего в Ситилинке
RTX 3060 Gigabyte Gaming в продаже
<b>MSI RTX 3060</b> в Ситилинке

Скорость, с которой Valheim покоряет сердца всё новых и новых геймеров, заставляет удивляться не только разработчиков, но и простых геймеров, которые видели уже немало фантастических историй успеха. С момента релиза «выживастика» Valheim прошёл всего месяц, а количество его проданных копий уже преодолело отметку в пять миллионов экземпляров.

реклама

анонсы и реклама
Много <b>MSI RTX 3060</b> в продаже
<b>Лучший сервер GTA 5 - реальные авто, фракции, банды, никаких ботов</b>
3060 Gigabyte Vision в Ситилинке
RTX 3060 12Gb в XPERT.RU - успей успеть :)
Еще одна RTX 3070 по сниженной цене
-20% на почти игровой комп - в наше время бывает и такое
<b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25%
30% скидка на 75" 4K Samsung - слив задешево в Ситилинке
Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU
RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам
75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики
Много RTX 3090 в XPERT.RU

Попутно с оглашением числа проданных копий разработчики из Iron Gate также поделились другими успехами своего проекта. Так, суммарно игроки провели в Valheim уже более пятнадцати тысяч лет, просмотрели 35 миллионов часов геймплея на Twitch, а также вывели Valheim на 39 место в списке самых высокооценённых игр в Steam, не говоря уже о взрывном росте энтузиазма в маленькой студии, состоящей всего из пяти человек.

Напомним, что на фоне успеха Valheim будет продолжать развиваться, а коллектив разработчиков будет расширен, чтобы справляться с запросами неожиданного большого геймерского сообщества.

Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

valheim iron gate
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Количество проданных копий Valheim уже перевалило за пять миллионов
+
Версия DOOM 3 для PlayStation VR поступит в продажу в конце марта
5
Zynga приобрела студию-разработчика Torchlight III
3
Консольные версии Call of Duty: Modern Warfare и Warzone получили наборы текстур высокого разрешения
1
Наследие нордов: фанаты Valheim решили воссоздать в игре город Вайтран из The Elder Scrolls V Skyrim
+
В магазине GOG началась распродажа классических стратегий
2

Интересные материалы

Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: февраль 2021
26 февраля 2021 45
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: февраль 2021
18 февраля 2021 26
Обзор и тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3060
25 февраля 2021 144
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: февраль 2021
24 февраля 2021 35
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Ti VS GeForce GTX 1070
3 марта 2021 22
Обзор мыши Logitech MX Master 3
25 февраля 2021 28

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Собираем игровой ПК, в котором GeForce RTX 3060 обойдется вам на 20000 рублей дешевле розницы
36
20 актуальных утилит для оверклокера в 2021 году — мониторинг, настройка, разгон и стресс-тесты
29
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Ti VS GeForce GTX 1070
22
Жидкий металл в качестве термоинтерфейса, все за и против
80
Деньги вперед: главные игры марта 2021 года
32
Битва процессоров: Core i5-9600KF VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
15
Обзор и тестирование материнской платы ASUS TUF Gaming B450M-Pro S
19
Обзор беспроводной мыши Canyon MW-15 Wireless Mouse
1

Сейчас обсуждают

LoL
19:39
В 2018 перешли на 10нм, да, немного с опозданием, да, на два ядра, да, с бракованной встройкой, да, начали дохнуть через год, да, отозвали вместе с 14нм атомными собратьями, да, не принято упоминать, ...
Настольный процессор Intel Core i7-11700K снова появился в продаже и стал ещё дешевле
Владимир Поздняков
19:39
Какие еще игры? Видеокарты для игр выпускают что-ли? Начиная с этого года все обзоры и тесты будут только по майнингу.
Стал известен хешрейт Radeon RX 6700 XT в майнинге эфира
Зеновий Радеонович
19:38
Ну неужели за столько времени нельзя было осилить простенький курс фотошопа, а? Или верхнюю картинку в пейнте слепил?
Китайские майнеры просят выпустить больше игровых ноутбуков для добычи Эфира
Gnl_Sturn
19:38
Трупы врагов-людей в игре могут и не исчезать, если стрелять не из дробовика.
Версия DOOM 3 для PlayStation VR поступит в продажу в конце марта
Сергей Мастеров
19:36
Когда в какой нибудь Молдавии будет запрос на вывод 10000 Битков, а это 5млрд.дол. будет интересно ,как банковская система осилит выдать такую сумму Анонимному лицу. Они 30 млн. дол. не могут насобира...
72% инвесторов считают Bitcoin финансовым пузырём, но продолжают вкладывать в него свои деньги
Gnl_Sturn
19:34
Да, в Doom 3 была хорошо продуманная, функциональная марсианская база (у многих комплексов был даже свой таймлайн!); мне было очень интересно разглядывать тамошние многочисленные механизмы, смотреть о...
Версия DOOM 3 для PlayStation VR поступит в продажу в конце марта
Сергей Моськин
19:31
Принцип купил-продал, заработал.
72% инвесторов считают Bitcoin финансовым пузырём, но продолжают вкладывать в него свои деньги
Sergej V
19:28
не бегите впереди паровоза , давайте подождём их поделок на чиплетах и 10нм техпроцессе и сравним с реальностью, а не влажными фантазиями. они уже сколько лет вас кормят планами о переходе на 10нм? :...
Настольный процессор Intel Core i7-11700K снова появился в продаже и стал ещё дешевле
Сергей Мастеров
19:28
Любимой игрой 2021 года объявлен МАЙНИНГ!
Стал известен хешрейт Radeon RX 6700 XT в майнинге эфира
Зеновий Радеонович
19:25
Тут поддержку всего зоопарка процов не всегда удается в биос затолкать, куда там "любой софт" Но мысль "сделайте мне програму бесплатно" привлекательна, да. В Солнечном городе так и было. Все все дел...
Полиция интересуется покупателями дешёвых ключей Windows 10
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем