Американская компания Zynga, занимающаяся разработкой и продвижением игр для мобильных устройств и социальных сетей, объявила о приобретении студии Echtra, ответственной за ролевой экшен Torchlight III. Сколько Zynga выложила за столь ценное приобретение, пока не уточняется.

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Под руководством Zynga разработчики из Echtra вместе с главой студии Максом Шефером будут проектировать игры для компьютеров и консолей. В основу этих проектов лягут уже существующие франшизы Zynga, в частности, Farmville и Zynga Poker. Первым проектом студии в составе Zynga должна стать таинственная кроссплатформенная ролевая игра.

Echtra была основана в 2016 году и пока что известна только по посредственному «диаблоиду» Torchlight III, получившему крайне сдержанные пользовательские оценки; хотя сам штат студии при этом состоит из талантливых ветеранов индустрии, принимавших участие в создании Diablo и первых двух частей Torchlight.