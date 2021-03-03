Консольные версии Call of Duty: Modern Warfare и Warzone получили наборы текстур высокого разрешения
Компания Activision подготовила и выпустила набор текстур высокого разрешения для Call of Duty: Modern Warfare и Warzone. Скачать всё это детализированное великолепие можно на PlayStation 5, Xbox Series X и PlayStation 4 Pro. Обновлённые текстуры «весят» 8 Гбайт, они меняют облик всех единиц оружия и оперативников. Разработчики подчёркивают, что установка таких текстур актуально только для экранов с высоким разрешением.
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Надо отметить, что дополнительные 8 Гбайт — ничто по сравнению с тем объёмом памяти накопителя, который требуется полным версиям Warzone, Modern Warfare и Black Ops Cold War. После выпуска одного из последних обновлений стандартного накопителя объёмом в 500 Гбайт не хватит для установки всех этих компонентов.
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