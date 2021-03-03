Returnal в полной мере задействует возможности PlayStation 5
BBC побеседовало с руководителями студии Housemarque касательно их посвящённого космосу и временной петле проекта Returnal, благодаря чему, например, стало известно, что проект претендует на роль одного из самых технологичных представителей игр для платформ нового (уже нынешнего) поколения.
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Вспоминая предыдущий проект Housemarque под названием Resogun, который в своё время в полной мере продемонстрировал возможности PlayStation 4, журналист BBC поинтересовался у разработчиков, не исполнит ли Returnal аналогичную роль, но уже для PlayStation 5.
По словам главного маркетолога Housemarque Микаэля Хавери, разработчики действительно хорошо поработали над визуальной составляющей Returnal и задействовали все возможные предоставляемые новой консолью от Sony вычислительные мощности. Отдельно разработчик упомянул объёмный звук, благодаря которому игроки смогут точно определять источник опасности, даже не поворачивая камеру.
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Релиз Returnal запланирован на 30 апреля: тогда-то и выяснится, насколько слова маркетолога студии соответствуют суровой действительности. Пока что же можно полюбоваться небольшим геймплейным трейлером.
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