Авторы инновационного экшена Deathloop раскрыли продолжительность сюжетной кампании
Издание IGN опубликовало у себя на канале 24-минутный видеоролик, посвящённый новому проекту студии Arkane — экшену Deathloop. Ведущий геймдизайнер Динга Бакаба и творческий директор Себастьян Миттон попытались рассказать, чего же стоит ждать от сюжетной кампании этой игры. Рассказ разработчиков сопровождается зрелищным видеорядом, демонстрирующим основные особенности Deathloop. Многое из сказанного Бакабой и Миттоном мы уже знаем, но речь идёт о проекте Arkane — это значит, что новые детали для анализа мы получаем на регулярной основе.
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Итак, напомним, главного героя игры зовут Кольт, этот человек застрял во временной петле на острове Чёрный риф. Выбраться из заточения можно, но для этого придётся разобраться в течение дня с восьмью визионерами. Неприятность для героя заключается в том, что цели эти постоянно перемещаются в пределах четырёх больших локаций, на которые мир разделён. Если попытка устранить все цели по какой-либо причине оказывается неудачной, то весь прогресс сбрасывается.
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Прохождение сюжетной кампании займёт у игрока от 12 до 16 часов. Предполагается, что приблизительно столько же времени на прохождение требовали обе части Dishonored. Но Deathloop отличается от предыдущих игр студии Arkane тем, что они будут постоянно подталкивать пользователя к повторному прохождению.
Напомним, Deathloop должна поступить в продажу 21 мая нынешнего года на PC и PlayStation 5.
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