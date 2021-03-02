Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Мрачная метроидвания Blasphemous разошлась миллионным тиражом

А теперь ме-е-едленно набираем ещё миллион.
1
Цены на видеокарты пошли круто вниз
Еще одна топ видяха с мегаскидкой
3060 дешевле всего в Ситилинке
RTX 3060 Gigabyte Gaming в продаже
<b>MSI RTX 3060</b> в Ситилинке

С момента релиза метроидвании Blasphemous прошло уже больше полутора лет, но только сейчас проекту удалось достичь красивой «круглой» отметки в один миллион проданных экземпляров, о чём разработчики из студии The Game Kitchen радостно сообщили посредством специального видеоролика. В нижеуказанном видео разработчики повторяют словосочетание «Миллион копий!» и поздравляют с достижением впечатляющего результата друг друга и всех членов игрового сообщества проекта.

реклама

анонсы и реклама
Много <b>MSI RTX 3060</b> в продаже
<b>Лучший сервер GTA 5 - реальные авто, фракции, банды, никаких ботов</b>
3060 Gigabyte Vision в Ситилинке
RTX 3060 12Gb в XPERT.RU - успей успеть :)
Еще одна RTX 3070 по сниженной цене
-20% на почти игровой комп - в наше время бывает и такое
<b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25%
30% скидка на 75" 4K Samsung - слив задешево в Ситилинке
Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU
RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам
75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики
Много RTX 3090 в XPERT.RU

Стоит отметить, что Blasphemous на данный момент довольствуется 89-процентным пользовательским рейтингом в Steam, а все желающие могут опробовать демоверсию проекта, что в современном игропроме — большая редкость.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

blasphemous
предыдущая новость
следующая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Мрачный трейлер Black Legend — пошаговой ролевой игры про борьбу с пособниками культа
+
Мрачная метроидвания Blasphemous разошлась миллионным тиражом
1
Epic Games стала владелицей студии-разработчика популярной аркады Fall Guys
+
Aliens Fireteam — кооперативный шутер на выживание против полчищ ксеноморфов
9
СМИ: редактор персонажа в Hogwarts Legacy допускает создание героя-трансгендера
17
The Last of Us Part II претендует на рекордное количество наград BAFTA Games Awards 2021
11
В Steam появилась базовая версия Control, которая стоит лишь на 100 рублей дешевле Ultimate-издания
6

Интересные материалы

Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: февраль 2021
26 февраля 2021 43
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: февраль 2021
18 февраля 2021 26
Обзор и тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3060
25 февраля 2021 144
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: февраль 2021
24 февраля 2021 35
Обзор и тестирование материнской платы ASRock X570 Taichi Razer Edition
24 февраля 2021 39
Обзор мыши Logitech MX Master 3
25 февраля 2021 28

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Assassins Creed IV: Black Flag: я не ассассин, я просто мимо проплывал
8
Creative SoundBlasterX G6 - субъективная рецензия
117
Собираем игровой ПК, в котором GeForce RTX 3060 обойдется вам на 20000 рублей дешевле розницы
26
20 актуальных утилит для оверклокера в 2021 году — мониторинг, настройка, разгон и стресс-тесты
29
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Bionic
32
Деньги вперед: главные игры марта 2021 года
25
Kingdom Come Deliverance: тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров
5
Битва процессоров: Core i5-9600KF VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
15

Сейчас обсуждают

McArcher
21:59
Метроидвания ? Где митро два ?
Мрачная метроидвания Blasphemous разошлась миллионным тиражом
daimos
21:58
Откуда сомнения?
"Отряды Путина" требуют немедленного закрытия Clubhouse
daimos
21:57
Правда жизни, пилять!
"Отряды Путина" требуют немедленного закрытия Clubhouse
ахахах
21:56
он в тюрьме уже сидит.Навальный-это мелкая пешка пендосов
TSMC может построить в США фабрику за $35 млрд. для выпуска чипов на техпроцессе 5 нм
Bare_Metal
21:55
Товарищ, надень кусочек кумачёвого знамени! Ура!
"Отряды Путина" требуют немедленного закрытия Clubhouse
Valera Gabrelyan
21:54
Ну это хорошо, что цены начинают опускаться к рекомендованным. Хотя потенциальных покупателей уже намного меньше, чем было в начале. Но с другой стороны, это может про стимулировать тех кто задумывалс...
Народный геймерский процессор Ryzen 5 5600X продолжает дешеветь — цена упала почти на 7000 рублей
Гусейн Гаджиев
21:54
Ну если 1050 ti стоит 18000 средняя цена то сколько же 1060будет стоить ? Даже с версии 3 гб
Palit может вернуть в продажу видеокарту GeForce GTX 1060, сделав её доступной для майнеров
daimos
21:53
Неактуально на фоне дефицита вк..и без пси4.0. хотя обсуждаемо и сравнимо - 10700к вс 5600. Можно подумать
Народный геймерский процессор Ryzen 5 5600X продолжает дешеветь — цена упала почти на 7000 рублей
Gunnar
21:53
Все правильно говорят полукругом стоящие товарищи из ютуба! Не нужон нам энтот ваш клабхаус! И ютуб закрыть!
"Отряды Путина" требуют немедленного закрытия Clubhouse
Зеновий Радеонович
21:52
Скоро за майнинг будут бить — может быть, даже ногами
Во Внутренней Монголии запретят майнинг из-за роста энергопотребления
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем