С момента релиза метроидвании Blasphemous прошло уже больше полутора лет, но только сейчас проекту удалось достичь красивой «круглой» отметки в один миллион проданных экземпляров, о чём разработчики из студии The Game Kitchen радостно сообщили посредством специального видеоролика. В нижеуказанном видео разработчики повторяют словосочетание «Миллион копий!» и поздравляют с достижением впечатляющего результата друг друга и всех членов игрового сообщества проекта.

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Стоит отметить, что Blasphemous на данный момент довольствуется 89-процентным пользовательским рейтингом в Steam, а все желающие могут опробовать демоверсию проекта, что в современном игропроме — большая редкость.