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Epic Games стала владелицей студии-разработчика популярной аркады Fall Guys

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Быть может, феномен Fall Guys уже в прошлом, но Epic Games решила, что упускать талантливых разработчиков из Mediatonic — практически преступная халатность, поэтому сегодня объявила о приобретении издательства Tonic Games Group, в состав которого входят и создатели данной пародийной «королевской битвы».

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Во сколько Epic Games обошлась эта сделка, не уточняется. Игрокам переживать не о чем: сама игра останется прежней, равно как прежними останутся и изначальные площадки, на которых распространялся проект: Fall Guys продолжит продаваться в Steam и получать все обновления. В обозримой перспективе Fall Guys планируют выпустить на Xbox и Switch.

Не исключено, что Fall Guys перейдёт на условно-бесплатную модель распространения, однако на этот счёт у разработчиков новостей пока нет.

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epic games fall guys mediatonic
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