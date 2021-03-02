В PlayStation Store проходит бесплатная раздача Ratchet & Clank (2016)
Бесплатная раздача игр в PlayStation Store — событие столь нечастое, что определённо заслуживает отдельной новостной заметки. Так, с сегодняшнего дня и вплоть до первого апреля в магазине платформы в рамках инициативы «Играйте дома» можно совершенно бесплатно забрать в вечное пользование Ratchet & Clank образца 2016 года выпуска.
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Стоит напомнить, что данный проект является переосмыслением оригинальной Ratchet & Clank, появившейся на свет в 2002 году ещё во времена PlayStation 2. В своё время перезапуск был тепло принят публикой и продемонстрировал лучшие продажи в истории франшизы.
Согласно описанию, 1 апреля раздача сменится на другую таинственную игру — таким образом Sony поддерживает тех, кому до сих пор приходится отсиживаться в четырёх стенах в условиях пандемии и вынужденной самоизоляции.
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Что касается франшизы Ratchet & Clank, то в июне выйдет её официальное продолжение с подзаголовком Rift Apart, так что вышеописанная раздача параллельно станет отличным способом ознакомления с серией.
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