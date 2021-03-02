Издание PCGamesN взяло интервью у Криса Лена, ведущего продюсера Diablo II: Resurrected. Разработчик рассказал, что проект перед релизом обязательно пройдёт через две стадии альфа-тестирования: первая затронет одиночную кампанию, а вторую полностью посвятят сетевому режиму. Причём, при тестировании мультиплеера девелоперы собираются устроить игре масштабный стресс-тест, который поможет определить устойчивость режима под большой нагрузкой и заранее выявить все скрытые проблемы.

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Blizzard собирается обнародовать детали заявленных альфа-тестов чуть позднее, студия намеревается выслушивать мнения игроков и проводить по итогу нужные правки. Крис Лен подчеркнул, что команда разработки не завершит финальную настройку баланса в Diablo II: Resurrected до тех пор, пока у неё не будут на руках все результаты тестирований.

Diablo II: Resurrected должна выйти на PC и консолях до конца нынешнего года. Сделать предзаказ в том же Battle.net можно уже сейчас — за игру просят 1999 рублей. А вот стоит ли отдавать Blizzard деньги заранее, памятуя о провальном релизе Warcraft III: Reforged, — решать вам.