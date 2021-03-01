На специализированной онлайн-конференции один из основателей китайской студии MiHoYo рассказал о победах и рекордах, которых удалось добиться и достичь в прошлом году. Так, студии удалось получить более 774 миллиона долларов выручки — размер этой цифры во многом был обеспечен успешным выступлением Genshin Impact на мобильном рынке.

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Как сообщает издание GamesIndustry, невероятный успех этого проекта также поспособствовал увеличению штата MiHoYo аж на 70% до 2400 человек к концу 2020 года.

Запуск Genshin Impact в прошлом году стал самым крупным, если говорить о проектах из Китая. Напомним, аналитическая компания Sensor Tower подсчитала что за первые два месяца после релиза на iOS и Android игра принесла своим создателям более 400 миллионов долларов выручки, поэтому итоговые 774 миллиона выглядят здесь более чем уместными и реальными.