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Анонсирован Dinos Reborn — симулятор выживания в мире, населённом динозаврами

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Vision Edge Entertainment совместно с HardCoreWay анонсировали Dinos Reborn — симулятор выживания от первого лица, действие которого происходит в мире, населённом динозаврами. Игроку придётся в Dinos Reborn очень много бегать, стрелять, красться и заниматься крафтом — всё это нужно делать ради выживания в жестоком месте.

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Авторы проекта обещают, что в их «выживастике» будет действительно большой мир, в котором игроки смогут отправиться куда угодно. Особое место в Dinos Reborn занимают системы крафта и строительства, а также навыки, которым игроки смогут научиться, читая книги или изучая окрестности.

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По случаю анонса разработчики выпустили специальный трейлер, после просмотра которого становится очевидным сходство Dinos Reborn с ARK: Survival Evolved. Как минимум, из-за динозавров. Новоявленный проект разрабатывается на базе движка Unreal Engine 4, а его создатели обещают реализовать систему динамически изменяемой погоды.

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