Господин Майлз Джейкобсон, числящийся главой Sports Interactive, поделился интересной информацией насчёт игровой серии Football Manager, главным идеологом которой он является. За всё время существования бренда было продано более 33 миллионов копий проектов — даже 33,3 миллиона, что делает эту цифру более знаковой.

реклама

анонсы и реклама Много <b>MSI RTX 3060</b> в продаже 3060 Gigabyte Vision в Ситилинке RTX 3060 12Gb в XPERT.RU - успей успеть :) Еще одна RTX 3070 по сниженной цене RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3090 -20% на почти игровой комп - в наше время бывает и такое <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25% 30% скидка на 75" 4K Samsung - слив задешево в Ситилинке Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам 75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики Много RTX 3090 в XPERT.RU

Напомним, эта серия футбольных менеджеров зародилась ещё в 2004 году, но Sports Interactive выпускала проекты схожей тематики и раньше. Просто в 2003 году студия завершила партнёрство с Eidos, для которой она делала проекты серии Championship Manager. После расставания с издателем пришлось придумать новое название, которое получилось максимально лаконичным и отражающим суть геймплея.

реклама

Самая актуальная версия Football Manager имеет порядковый индекс 2021, проект доступен для PC, Xbox One и Xbox Series X|S. Игры серии до сих пор пользуются заслуженным спросом и уважением со стороны понимающей аудитории. FM 2021 имеет в Steam аж 93% рейтинга на основании более 7400 отзывов. К тому же, сам Майлз Джейкобсон ранее заявлял, что продажи этой игры достигли миллионной отметки быстрее, чем более ранние проекты этой серии.