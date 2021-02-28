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Короткий, но эффектный геймплейный трейлер космического шутера Boundary

Именно шутера. Именно в космосе.
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Разработчики из студии под леденящим душу названием Surgical Scalpels в рамках эксклюзивного «выступления» на мероприятии от издания IGN продемонстрировали очень короткий, но при этом ёмкий и эффектный геймплейный трейлер своего космического шутера Boundary.

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Важно помнить, что Boundary — это космический шутер совсем буквально: вооружённые специальным оружием астронавты-космонавты будут перестреливаться друг с другом на низкой околоземной орбите в условиях полной невесомости. Конечно, о реалистичности происходящего в данном случае речи даже не идёт, но сам сеттинг определённо привлекает внимание хотя бы своей нестандартностью.

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Релиз Boundary должен состояться в течение этого года.

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