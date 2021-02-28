На просторах популярного форума ResetEra всплыл скриншот документа от комиссии Лос-Анджелеса по развитию туризма, в котором перечислены запланированные к проведению в городе мероприятия в этом году. Упомянута там и хорошо нам известная и всеми любимая игровая выставка E3, вот только по печальному, но вполне ожидаемому поводу: в этом году в традиционном «живом» формате она, по понятным причинам, проводиться не будет.

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Впрочем, расстраиваться раньше времени не стоит: в начале этого месяца поступила информация о том, что организаторы E3 планируют провести мероприятие с 15 по 17 июня полностью в онлайн-формате, как это происходит с аналогичными выставками на протяжении вот уже почти года.

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Медлить организаторам E3 и отказываться от альтернативы категорически нельзя: прошлый год отлично продемонстрировал, насколько легко индустрия может обходиться без этой выставки — разработчики и издатели быстренько организовали собственные мероприятия, где и анонсировали свои новые проекты, при этом никакого серьёзного «удара» по их упоминаемости или заметности ощутить не удалось.