Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Разработчики Hood Outlaw & Legends продемонстрировали игровой процесс за стрелка

Ничего нового: лук, уклонения, дальние дистанции.
+
3060 дешевле всего в Ситилинке
RTX 3060 Gigabyte Gaming в продаже
<b>Лучший сервер GTA 5 - реальные авто, фракции, банды, никаких ботов</b>
3060 MSI Gaming в продаже
3060 Gigabyte Vision в Ситилинке
<b>MSI RTX 3060</b> в Ситилинке

Разработчики из Sumo Digital напомнили о существовании своего проекта Hood Outlaws & Legends и в эксклюзивном материале для издания IGN показали трейлер стрелка — одного из игровых классов проекта — и продемонстрировали пару минут игрового процесса за него.

реклама

анонсы и реклама
MSI Ventus RTX 3060 в продаже
<b>RTX 3060 MSI Gaming X</b> в Compeo.ru
Много <b>MSI RTX 3060</b> в продаже
RTX 3060 12Gb в XPERT.RU - успей успеть :)
<b>RTX 3060</b> MSI Eagle в Compeo.ru
Еще одна RTX 3070 по сниженной цене
RTX 5000 16Gb подешевела, стоит рассмотреть вместо 3080/3070
RTX 4000 дешевле чем 3060 Ti
RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3090
-20% на почти игровой комп - в наше время бывает и такое
<b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25%
30% скидка на 75" 4K Samsung - слив задешево в Ситилинке
Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU
RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам
75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики
Много RTX 3090 в XPERT.RU

Как и положено представителю своего романтизированного класса, стрелок предпочитает сражаться на дальней дистанции и избегать прямых столкновений с противниками. Укрытия, меткие выстрелы в голову, возвышенности, маскировка — это стрелковая стезя.

реклама

Релиз Hood Outlaws & Legends состоится 10 мая на всех актуальных платформах.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

focus home interactive sumo digital hood outlaws & legends
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Разработчики Hood Outlaw & Legends продемонстрировали игровой процесс за стрелка
+
Google разблокировала аккаунты разработчиков Terraria — игра всё же появится в Stadia
5
Демоверсия кооперативного боевика Outriders в Steam оказалась на удивление востребованной
5
Хоррор The Sinking City вновь вернулся в Steam, но авторы не советуют его там покупать
4
Ubisoft решила продлить поддержку Ghost Recon Breakpoint контентом ещё на один год
5
В марте Total War Three Kingdoms получит дополнение Fates Divided
1

Интересные материалы

Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: февраль 2021
26 февраля 2021 29
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: февраль 2021
18 февраля 2021 25
Обзор и тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3060
25 февраля 2021 133
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: февраль 2021
24 февраля 2021 35
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix GeForce RTX 3060 Ti
19 февраля 2021 38
Обзор и тестирование материнской платы ASRock X570 Taichi Razer Edition
24 февраля 2021 39

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: февраль 2021
29
Обзор и тестирование видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3060
133
Биткоин залихорадило — решаем, не пора ли продать свою видеокарту по самой высокой цене
111
10 небольших полезных и бесплатных утилит, упрощающих использование Windows 10: Часть 3
5
Обзор ультрабука ASUS ZenBook Duo 14
7
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid 240R
1

Сейчас обсуждают

Roditch
16:10
Владелец Google - жмот.
Владелец Google передумал раздавать интернет с воздушных шаров
terenty79
16:07
Это обычная оболочка, китайский Болгенос имени Попова от хуавея. то же самое ведро, но со своими нескушными обоями. хуавеи блефовали, когда рассказывали сказки, что у них собственная операционка есть...
63 устройства Huawei и Honor получат операционную систему Harmony OS 2.0
Владимир Кулешов
16:05
Надо захерачить этип трутням суперконский ценник - пусть сосут!))))
Топовая майнерская карта CMP 90HX получит современный графический чип GA102 Ampere, как у RTX 3080
terenty79
16:04
никто кроме китайцев эти специальные видеокарты покупать не будет. их потом почти высосанные майнингом на вторичке невозможно продать. а китайцам все пофигу, у них таобао и алибаба есть, туда все что ...
Модели на базе архитектуры Ampere есть среди видеокарт NVIDIA для майнинга
terenty79
16:01
а встройке этот Resizable BAR что то дать вообще может?
Ещё одна видеокарта NVIDIA работает с активной функцией Resizable BAR — RTX 3060 не единственная
Филипп Киркоров
16:01
30-35к цена ей. Не более. Но думаю даже если устаканится все, то ниже 45к она не будет.
2000 видеокарт GeForce RTX 3060 в российском DNS так и не поступили в продажу, объявившись на Авито
Е. Б
15:59
RTX 3060 за 45р. Брал 1080ti за 29р. ЗАТЫХА за 45р ха поржал.
2000 видеокарт GeForce RTX 3060 в российском DNS так и не поступили в продажу, объявившись на Авито
terenty79
15:57
Уже давно эта новость была, что гугли очередной свое проект закрыли, именно эти шары. гуголь хватается как сумашедший за все новое, но до конца ничего не доводит, закрывает. потому что ему прибыль ну...
Владелец Google передумал раздавать интернет с воздушных шаров
алексей Перцев
15:56
Не стоит 3060 даже 45000
2000 видеокарт GeForce RTX 3060 в российском DNS так и не поступили в продажу, объявившись на Авито
Андрей Иванов
15:56
депутат госдумы скончался на пороге одной московской поликлиники от сердечного приступа и помошники не помогли
Байден недоволен отсутствием консолей PlayStation 5, Xbox X и игровых видеокарт в магазинах США
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем