Разработчики Hood Outlaw & Legends продемонстрировали игровой процесс за стрелка
Разработчики из Sumo Digital напомнили о существовании своего проекта Hood Outlaws & Legends и в эксклюзивном материале для издания IGN показали трейлер стрелка — одного из игровых классов проекта — и продемонстрировали пару минут игрового процесса за него.
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Как и положено представителю своего романтизированного класса, стрелок предпочитает сражаться на дальней дистанции и избегать прямых столкновений с противниками. Укрытия, меткие выстрелы в голову, возвышенности, маскировка — это стрелковая стезя.
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Релиз Hood Outlaws & Legends состоится 10 мая на всех актуальных платформах.
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