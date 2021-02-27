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Хоррор The Sinking City во второй раз вернулся в Steam, но его разработчики просят ничего не покупать

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Приключенческая игра The Sinking City вернулась в продажу в Steam, но тут есть кое-какие странности, о которых мы просто обязаны вам рассказать. Если свериться с базой данных SteamDB, новоявленная версия проекта отличается от той, что появилась в продаже на короткое время в январе. Новый вариант лишён достижений и поддержки системы облачных сохранений. К тому же, издателем на этот раз числится не Frogwares, а Nacon.

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Напомним, история исчезновения The Sinking City из Steam достигла апогея летом прошлого года. Тогда игру убрали из цифрового магазина Valve по причине конфликта разработчиков из украинской студии Frogwares с издателем Nacon. Девелоперы сначала указывали на нарушение издателя условий договора, в то же время французская компания Nacon подала иск к Frogwares.

Уже в самом начале января 2021 года The Sinking City вновь появилась в Steam, но за игру просили 3749 рублей, что очень дорого — в Origin она стоила вдвое дешевле, например. Буквально через несколько часов проект исчез из продажи в Steam, французы из Nacon просто ошибочно выложили его в магазин раньше положенного времени. По крайней мере, так они сами говорили.

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Буквально несколько часов назад The Sinking City вновь вернулась в Steam, теперь она стоит 999 рублей, но до 5 марта действует скидка в размере 60%. Таким образом, сейчас покупка вам обойдётся в 399 рублей.

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Любопытное обстоятельство здесь состоит в том, что нынешняя версия игры отличается от той, что была на пару часов доступна в январе. Сначала это заметили простые игроки, а чуть позже комментарий дали разработчики из Frogwares. На своей страничке в Twitter они дали понять, что они не работали над версией The Sinking City, поступившей сейчас в продажу. Игрокам было рекомендовано не совершать покупку, а дождаться развёрнутого комментария от разработчиков.

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