В марте Total War Three Kingdoms получит дополнение Fates Divided
Creative Assembly совместно с Sega продолжают исправно снабжать Total War Three Kingdoms дополнительным контентом. Несколько часов назад разработчики представили дополнение Fates Divided и даже показали почти 9-минутную запись игрового процесса, которую следует посмотреть всем, кому данный проект в своё время пришёлся по душе.
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Действие дополнения Fates Divided разворачивается в двухсотом году нашей эры и расскажет историю двух могущественных китайских князей — Юаня Шао и Цао Цао, друзей детства, чьи растущие амбиции скоро вынудят их стать заклятыми врагами.
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Помимо нового сюжета аддон Fates Divided внесёт изменения в ряд игровых механик, добавит новую игровую фракцию и новые боевые отряды. Релиз должен состояться уже 11 марта, а пока что можно оформить предварительный заказ за 377 рублей (с учётом 10-процентной скидки).
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